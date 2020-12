Milan fulminante, Inter in scia, Atalanta ritrovata, Napoli ancora ko (Di lunedì 21 dicembre 2020) Leao-record: il Milan ha vinto contro il Sassuolo segnando il gol più veloce della storia con il portoghese (dopo soli 6"76) e confermandosi in vetta alla classifica. Per gli amanti delle statistiche,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 dicembre 2020) Leao-record: ilha vinto contro il Sassuolo segnando il gol più veloce della storia con il portoghese (dopo soli 6"76) e confermandosi in vetta alla classifica. Per gli amanti delle statistiche,...

Leao-record: il Milan ha vinto contro il Sassuolo segnando il gol più veloce della storia con il portoghese (dopo soli 6"76) e confermandosi in vetta alla ...

Sassuolomania: il gol di Leao è molto più di un record

L’inizio fulminante di Sassuolo-Milan resterà nella storia. No, non mi interessa parlare del record di Leao. Sei, sette, otto, dieci secondi cambia poco, non è questo il punto. È un dato irrilevante, ...

Sassuolomania: il gol di Leao è molto più di un record

L'inizio fulminante di Sassuolo-Milan resterà nella storia. No, non mi interessa parlare del record di Leao. Sei, sette, otto, dieci secondi cambia poco, non è questo il punto. È un dato irrilevante, ...