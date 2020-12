Milan | ecco il vice Ibra | Leao però deve incidere in zona gol

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ilfare i conti con l’assenza dihimovic e di Rebic: Pioli allora schiererà Rafaelcome centravanti.i suoi numeri Stefano Pioli guarda il suo attacco con due grandi assenze: Zlatanhimovic resterà ai box fino a gennaio ed è da valutare la sua presenza con la Juventus il prossimo 6 gennaio. La Gazzetta dello Sport quindi svela il, dopo l’assenza di Rebic: sarà Rafaela guidare l’attacco. Il portoghesemigliorare ingol: in 8 gare sono solo due le marcature del talento ex Lille. Leggi su Calcionews24.com

Milan, meno grave l'infortunio di Ibrahimovic: ecco quando vuole rientrare - La Juve spaventa le rivali: ecco cosa può succedere con Milan e Inter - La Juve torna a ruggire ecco perché Milan e Inter oggi non possono sbagliare - Milan, obiettivo Luis Alberto ?? Papu Gomez, chi offre di più? ?? Abdallah Sima, la Juve sfida il Milan

A Bergamo il Papu ha trovato casa, affetti e affari e non vorrebbe allontanarsi troppo. Per questo le favorite per prenderlo a gennaio sono Milan ed Inter, che per motivi diversi vedono nell'argentino ...Il Milan è a caccia di un difensore centrale visti i tanti problemi che hanno riguardato i vari Kjaer, Musacchio e Romagnoli Il Ds Maldini ha una serie di nomi sul taccuino e ovviamente non vuole ...