Migliaia in fuga da Londra dopo l'annuncio del lockdown (Di domenica 20 dicembre 2020) / Twitter Harriet Clugston Durata: 00 31 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it Leggi su leggo (Di domenica 20 dicembre 2020) / Twitter Harriet Clugston Durata: 00 31 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

fanpage : 'Comportamenti irresponsabili' In migliaia hanno preso d'assalto la stazione di Londra per paura della mutazione de… - RaiNews : Migliaia di persone 'hanno sfidato il governo' e sono fuggite da Londra prima che alla mezzanotte scattasse il lock… - mariaelisabett1 : RT @fanpage: 'Comportamenti irresponsabili' In migliaia hanno preso d'assalto la stazione di Londra per paura della mutazione del virus. Le… - paolaalighieri : RT @fanpage: 'Comportamenti irresponsabili' In migliaia hanno preso d'assalto la stazione di Londra per paura della mutazione del virus. Le… - michelelzz : Londra: migliaia di persone in fuga dalla capitale inglese dopo l -