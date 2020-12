Meteo Italia lungo periodo: colata ARTICA porterà l’Inverno ed il freddo (Di domenica 20 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo seguendo un impianto evolutivo che promette scintille. Qualora dovesse realizzarsi le condizioni Meteo climatiche potrebbero letteralmente stravolgersi. Aria molto fredda, proveniente dal Circolo Polare Artico, potrebbe raggiungere il Mediterraneo determinando maltempo e nevicate a bassissima quota. L’innesco è ormai imminente, si parla di Natale, e i primi effetti potrebbero manifestarsi tra circa una settimana. Ma cosa potrebbe succedere? Tutto è legato alle sorti del Vortice Polare, che come ben sappiamo è stato sì eccezionalmente vivace, ma sino a questo momento non è riuscito a condizionare minimamente i livelli dell’atmosfera prossimi al suolo. Anzi, la troposfera sta mostrando una reattività incredibile e i disturbi – in forma di calore – che stanno giungendo alla stratosfera potrebbe mandare ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo seguendo un impianto evolutivo che promette scintille. Qualora dovesse realizzarsi le condizioniclimatiche potrebbero letteralmente stravolgersi. Aria molto fredda, proveniente dal Circolo Polare Artico, potrebbe raggiungere il Mediterraneo determinando maltempo e nevicate a bassissima quota. L’innesco è ormai imminente, si parla di Natale, e i primi effetti potrebbero manifestarsi tra circa una settimana. Ma cosa potrebbe succedere? Tutto è legato alle sorti del Vortice Polare, che come ben sappiamo è stato sì eccezionalmente vivace, ma sino a questo momento non è riuscito a condizionare minimamente i livelli dell’atmosfera prossimi al suolo. Anzi, la troposfera sta mostrando una reattività incredibile e i disturbi – in forma di calore – che stanno giungendo alla stratosfera potrebbe mandare ...

