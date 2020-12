Mercato Milan – Di Marzio: “Simakan la priorità. Sul vice Ibrahimovic…” (Di domenica 20 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Mercato Milan - Gianluca Di Marzio, nel pre partita di Sassuolo-Milan, ha parlato dei movimenti rossoneri per gennaio Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Gianluca Di, nel pre partita di Sassuolo-, ha parlato dei movimenti rossoneri per gennaio Pianeta

capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - AntoVitiello : Nonostante le difficoltà della gara con il Genoa (una delle più complicate fin qui), per il #Milan sono 14 partite… - AndreaBricchi77 : Ho appena chiesto a Arrigo Sacchi: “Che interventi deve fare il #Milan sul mercato di Gennaio?”. Mi ha risposto:… - Alessan34958222 : RT @saveriocamba: Il Milan va sul mercato per il difensore. La priorità è quella, Simakan è un nome possibile. Per l'attaccante solo in cas… - TeofiloSteven : RT @saveriocamba: Il Milan va sul mercato per il difensore. La priorità è quella, Simakan è un nome possibile. Per l'attaccante solo in cas… -