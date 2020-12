Mercato Juventus, Pirlo ha da dato il consenso: 30 milioni per il nuovo rinforzo (Di domenica 20 dicembre 2020) La Juventus programma il Mercato invernale ed ha intenzione di regalare un centrocampista ad Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, tecnico bianconero avrebbe dato il suo consenso per l’arrivo di Manuel Locatelli del Sassuolo. Mercato Juventus: la strategia per Locatelli Il centrocampista, seguito anche da Inter e Roma, ha una valutazione di almeno 30 milioni di Euro ma gli emiliani non vorrebbero privarsene prima della fine di questa stagione calcistica. Leggi anche:De Paul Juventus, Paratici attento: il fantasista ha rivelato il suo desiderio La Juventus, per arrivare al ragazzo, è costretta ad effettuare qualche cessione per disporre della liquidità necessaria. Qualora non dovesse sbloccarsi il ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 dicembre 2020) Laprogramma ilinvernale ed ha intenzione di regalare un centrocampista ad Andrea. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, tecnico bianconero avrebbeil suoper l’arrivo di Manuel Locatelli del Sassuolo.: la strategia per Locatelli Il centrocampista, seguito anche da Inter e Roma, ha una valutazione di almeno 30di Euro ma gli emiliani non vorrebbero privarsene prima della fine di questa stagione calcistica. Leggi anche:De Paul, Paratici attento: il fantasista ha rivelato il suo desiderio La, per arrivare al ragazzo, è costretta ad effettuare qualche cessione per disporre della liquidità necessaria. Qualora non dovesse sbloccarsi il ...

