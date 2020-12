Mercato Juventus | Khedira ma non solo | cessioni in vista a centrocampo

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 20 dicembre 2020)– Il calciodellasta per riaprirsi. A gennaio ci saranno sicuramente dei movimenti in entrata e in uscita per i bianconeri. La società, se ci sarà l’occasione, proverà a regalare qualche rinforzo a mister Pirlo. Sempre stando molto attenta anche al bilancio. E non sono da escludere delleproprio per far sì che possa essere messo da parte un gruzzoletto da poter magari reinvestire in altre operazioni., 3Come riporta Calcioweb.it, la società bianconera potrebbe cedere tre giocatori tra gennaio e giugno. E tra valutazione del cartellino e ingaggio si pensa di poter ottenere in questo modo un tesoretto che si aggira sui 69 milioni di ...