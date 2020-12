“Mercati luoghi sicuri”. Picarone-Volpe: aiuti agli ambulanti e appello ai salernitani (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Nel groviglio di Ordinanze, Dpcm, vincoli e colori, scelgono di andare ‘sul sicuro’. Il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Franco Picarone e il sindaco del Comune di Bellizzi Mimmo Volpe, raccogliendo l’invito di Aniello Ciro Pietrofesa, coordinatore regionale Associazione Nazionale Venditori ambulanti Anva-Confesercenti, salutano operatori e acquirenti nei Mercati, rispettivamente, di Torrione e Bellizzi. L’occasione, data dalla consegna di una targa di riconoscenza è utile, a pochi giorni dal Natale, per fare il punto sullo ‘stato di salute’ del comparto. “Rispetto alle dinamiche del contagio questi Mercati sono luoghi più sicuri, ad esempio, di un centro commerciale chiuso”, afferma ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Nel groviglio di Ordinanze, Dpcm, vincoli e colori, scelgono di andare ‘sul sicuro’. Il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Francoe il sindaco del Comune di Bellizzi Mimmo, raccogliendo l’invito di Aniello Ciro Pietrofesa, coordinatore regionale Associazione Nazionale VenditoriAnva-Confesercenti, salutano operatori e acquirenti nei, rispettivamente, di Torrione e Bellizzi. L’occasione, data dalla consegna di una targa di riconoscenza è utile, a pochi giorni dal Natale, per fare il punto sullo ‘stato di salute’ del comparto. “Rispetto alle dinamiche del contagio questisonopiù, ad esempio, di un centro commerciale chiuso”, afferma ...

zombificazione : Mercati umidi della Cina. Luoghi in cui gli animali vivi vengono spesso macellati e venduti per il consumo umano, t… - nmirotti : @amti_ange Io non mi ammassi x niente. Sto alla larghissima da negozi, luoghi di shopping, mercati... questo è il q… - CNARIETI1 : DA DOMENICA TORNANO I MERCATI ALL'APERTO. REGIONE LAZIO-NON RINNOVATE RESTRIZIONI PER MEGASTORE E MERCATI. ZINGARET… - News_24it : ROMA- Da questo fine settimana il Dpcm varato dal Governo in merito alle chiusure commerciali sarà l’esclusiva dis… - LatinaQTW : Zingaretti libera megastore e mercati nei weekend ma avverte: 'Evitate luoghi affollati e indossate mascherina' -

Ultime Notizie dalla rete : Mercati luoghi "Mercati luoghi sicuri". Picarone-Volpe: aiuti agli ambulanti e appello ai salernitani (VIDEO) anteprima24.it Fincantieri, ipotesi aumento per continuare a crescere

I mercati ragionano sull’opzione ricapitalizzazione ma da Trieste si precisa che non ci sono decisioni al riguardo. Così il gruppo diversifica e affronta la crisi ...

Roma, ex depositi Atac vincono il premio come miglior location d'Italia 2020

Due spazi trasformati e rimessi a nuovo, luoghi vivi che ospitano cultura, manifestazioni, eventi, mostre d’arte, mercati. Vedere questo tipo di lavoro premiato ci conferma che la strada intrapresa è ...

I mercati ragionano sull’opzione ricapitalizzazione ma da Trieste si precisa che non ci sono decisioni al riguardo. Così il gruppo diversifica e affronta la crisi ...Due spazi trasformati e rimessi a nuovo, luoghi vivi che ospitano cultura, manifestazioni, eventi, mostre d’arte, mercati. Vedere questo tipo di lavoro premiato ci conferma che la strada intrapresa è ...