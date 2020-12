Mentre se ne celebrava il funerale a Vicenza e l’Italia lo piangeva, gli sciacalli saccheggiavano la sua casa in Toscana (Di lunedì 21 dicembre 2020) Che schifo! Come ci siamo ridotti così? Eppure fino a poco tempo fa eravamo un popolo di eroi, poeti, santi, navigatori e tant’altro. Questa volta il governo non c’entra e nemmeno i clandestini. Forse le responsabilità sono di leggi troppo permissive che non intimoriscono più i ladri. Votano anche loro e accampano diritti. Non sono credenti ma neppure superstiziosi. Un tempo non si rubava ai morti. Non per rispetto, ma per la paura di riceverne visita nel sonno. Magari è anche colpa nostra che, corrotti e spregiudicati, rubiamo ai vivi con la coscienza sporca che sporca tutte le altre. Negli assembramenti prevalgono ignoranza e presunzione. Gli italiani sfidano il Covid, la miseria e anche la morte La politica ormai è sempre di parte. Oggi persino i cadaveri di Covid sono di destra o di sinistra. C’è chi difende la vita e chi stoltamente la sfida. Prevale la voglia di socializzare e di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Che schifo! Come ci siamo ridotti così? Eppure fino a poco tempo fa eravamo un popolo di eroi, poeti, santi, navigatori e tant’altro. Questa volta il governo non c’entra e nemmeno i clandestini. Forse le responsabilità sono di leggi troppo permissive che non intimoriscono più i ladri. Votano anche loro e accampano diritti. Non sono credenti ma neppure superstiziosi. Un tempo non si rubava ai morti. Non per rispetto, ma per la paura di riceverne visita nel sonno. Magari è anche colpa nostra che, corrotti e spregiudicati, rubiamo ai vivi con la coscienza sporca che sporca tutte le altre. Negli assembramenti prevalgono ignoranza e presunzione. Gli italiani sfidano il Covid, la miseria e anche la morte La politica ormai è sempre di parte. Oggi persino i cadaveri di Covid sono di destra o di sinistra. C’è chi difende la vita e chi stoltamente la sfida. Prevale la voglia di socializzare e di ...

