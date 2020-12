Medico sgozzato a Milano, le pazienti: 'Era l'angelo dei bambini' (Di domenica 20 dicembre 2020) Chi era Stefano Ansaldi 20 dicembre 2020 15:34 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 dicembre 2020) Chi era Stefano Ansaldi 20 dicembre 2020 15:34 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

matteosalvinimi : Una preghiera per il povero medico sgozzato ieri in pieno centro a Milano, per il cui omicidio i giornali scrivono… - LegaSalvini : MILANO, MEDICO SGOZZATO DURANTE UNA RAPINA VICINO ALLA STAZIONE CENTRALE - LegaSalvini : MEDICO NAPOLETANO SGOZZATO IN UNA RAPINA A MILANO - tigrelt : RT @GAngrilli: Se questo è un paese civile, nel quale un medico che cammina tranquillo per tornare a casa viene barbaramente sgozzato mentr… - ForeverLibera : RT @DocenteCarla: MATTARELLA SCIOLGA LE CAMERE...SI VADA AL VOTO IMMEDIATO....GLI ITALIANI SONO AL LIMITE ULTIMO DELLA SOPPORTAZIONE...dopo… -