Mazara, i pescatori liberati arrivano al porto. L'urlo di gioia delle famiglie (Di domenica 20 dicembre 2020) Alle dieci l'ingresso, dopo 108 giorni di prigionia, salutato dalle sirene di tutte le imbarcazioni agli ormeggi. Negativi tutti i tamponi dei marinai. I primi racconti: "Ci hanno trattato malissimo" Leggi su repubblica (Di domenica 20 dicembre 2020) Alle dieci l'ingresso, dopo 108 giorni di prigionia, salutato dalle sirene di tutte le imbarcazioni agli ormeggi. Negativi tutti i tamponi dei marinai. I primi racconti: "Ci hanno trattato malissimo"

