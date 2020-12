Mazara Del Vallo riabbraccia i suoi pescatori. Rientrati in Italia gli equipaggi dei due pescherecci bloccati in Libia per 108 giorni (Di domenica 20 dicembre 2020) Hanno fatto ingresso al porto nuovo di Mazara del Vallo, poco prima delle 10.15, i due pescherecci Antartide e Medinea con a bordo i 18 pescatori provenienti da Bengasi dopo 108 giorni di prigionia (leggi l’articolo). Il suono delle sirene ha accolto le imbarcazioni, mentre era palpabile la grande emozione e un’attesa fortissima sulla banchina da parte dei familiari presenti, con un piccolo comitato di accoglienza. Presente anche il sindaco Salvatore Quinci con la fascia tricolore. Prima dello sbarco i medici sono saliti a bordo per effettuare i tamponi e, dopo il primo test rapido risultato per tutti negativo, è stato effettuato un secondo tampone, quello molecolare, il cui esito è atteso solo nel pomeriggio. Le due imbarcazioni sono state scortate per tutto il viaggio di rientro durato circa 48 ore, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Hanno fatto ingresso al porto nuovo didel, poco prima delle 10.15, i dueAntartide e Medinea con a bordo i 18provenienti da Bengasi dopo 108di prigionia (leggi l’articolo). Il suono delle sirene ha accolto le imbarcazioni, mentre era palpabile la grande emozione e un’attesa fortissima sulla banchina da parte dei familiari presenti, con un piccolo comitato di accoglienza. Presente anche il sindaco Salvatore Quinci con la fascia tricolore. Prima dello sbarco i medici sono saliti a bordo per effettuare i tamponi e, dopo il primo test rapido risultato per tutti negativo, è stato effettuato un secondo tampone, quello molecolare, il cui esito è atteso solo nel pomeriggio. Le due imbarcazioni sono state scortate per tutto il viaggio di rientro durato circa 48 ore, ...

