Mazara del Vallo | il racconto dei pescatori liberati | “Abbiamo avuto paura | dormivamo per terra e loro sparavano in aria”

(Di domenica 20 dicembre 2020) Sono tornati nellecase dopo oltre cento giorni di prigionia in Libia e finalmente potranno iniziare le festività natalizie. Lo slogan intonato all’ingresso nel porto didel, dai due motopesca Antartide e Medinea con i 18giovedì, è la sintesi di un’attesa asfissiante: “La gente come noi non molla mai”. Applausi poi diventati abbracci al momento dello sbarco in banchina. “Sono contenta che rivedrò mio figlio”, ha detto al suo arrivo Rosetta Giacalone, 74enne mamma del comandante del Medinea. Momenti che definiscono la fine di una triste vicenda, che l’intera marineria vorrebbe non si ripetesse mai più. Tutti isono stati sottoposti al tampone rapido, che haesito negativo, e adesso sono in attesa del riscontro dei ...