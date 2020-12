Mazara del Vallo, Berlusconi chiama l'armatore della Medinea: 'Putin decisivo per la liberazione dei pescatori in Libia' (Di domenica 20 dicembre 2020) Silvio Berlusconi ha sentito al telefono Marco Marrone, armatore del Medinea , uno dei due pescherecci rientrati a Mazara del Vallo con a bordo i 18 pescatori rilasciati dopo 108 giorni di prigionia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 dicembre 2020) Silvioha sentito al telefono Marco Marrone,del, uno dei due pescherecci rientrati adelcon a bordo i 18rilasciati dopo 108 giorni di prigionia ...

SkyTG24 : Annunciati dalla sirena di una motovedetta sono approdati al Porto Nuovo di #Mazara del Vallo i pescherecci Medinea… - LegaSalvini : INSAF, FIGLIA DI UNO DEI PESCATORI DI MAZARA DEL VALLO: 'PIÙ CHE UNA LIBERAZIONE, È STATA UN'UMILIAZIONE' - repubblica : Berlusconi chiama l'armatore: 'I pescatori? Li ha fatti liberare Putin' - ettore_raimondo : RT @Tg1Raiofficial: E' finita l'odissea dei 18 #pescatori liberati in Libia. Questa mattina sono arrivati a #Mazara del Vallo, accolti in p… - roxibrass : RT @GiancarloDeRisi: I pescatori di Mazara fuori dai denti: pesci in faccia a Conte e Di Maio: 'I libici ci hanno umiliati, siamo stati tra… -