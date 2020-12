Mazara Del Vallo, arrivati i 18 pescatori dalla Libia (Di domenica 20 dicembre 2020) Mazara DEL Vallo (TRAPANI) – (ITALPRESS) – Hanno fatto ingresso al porto nuovo di Mazara del Vallo, poco prima delle 10.15, i due pescherecci Antartide e Medinea con a bordo i 18 pescatori provenienti da Bengasi dopo 108 giorni di prigionia. Il suono delle sirene ha accolto le imbarcazioni, mentre era palpabile la grande emozione e un'attesa fortissima sulla banchina da parte dei familiari presenti, con un piccolo comitato di accoglienza. Presente anche il sindaco con la fascia tricolore. Ora prima dello sbarco i medici saliranno a bordo per effettuare i tamponi e, dopo il primo test rapido, arriverà un secondo e poi potranno andare a casa in quarantena in attesa dei risultati. Le due imbarcazioni sono state scortate per tutto il viaggio di rientro durato circa 48 ore, dopo circa 500 miglia, da nave ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020)DEL(TRAPANI) – (ITALPRESS) – Hanno fatto ingresso al porto nuovo didel, poco prima delle 10.15, i due pescherecci Antartide e Medinea con a bordo i 18provenienti da Bengasi dopo 108 giorni di prigionia. Il suono delle sirene ha accolto le imbarcazioni, mentre era palpabile la grande emozione e un'attesa fortissima sulla banchina da parte dei familiari presenti, con un piccolo comitato di accoglienza. Presente anche il sindaco con la fascia tricolore. Ora prima dello sbarco i medici saliranno a bordo per effettuare i tamponi e, dopo il primo test rapido, arriverà un secondo e poi potranno andare a casa in quarantena in attesa dei risultati. Le due imbarcazioni sono state scortate per tutto il viaggio di rientro durato circa 48 ore, dopo circa 500 miglia, da nave ...

