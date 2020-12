Matteo Bassetti | Nuova variante Covid? I vaccini approvati funzioneranno

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) “Igiào ancora in studiolo stesso in quanto ifanno produrre al nostro corpo anticorpi contro molte parti della proteina spike e la mutazione descritta riguarda solamente una piccola parte. Quindi no panic. Vigiliamo, studiamo e continuiamo con il piano”. Lo assicura in un post su Facebook, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, parlando delladi coronavirus che si sta diffondendo in Inghilterra. “Si tratta di un virus mutato che è stato momentaneamente nominato VUI-202012/0**1. Sembra più contagioso ovvero che si trasmette più facilmente da un individuo all’altro, ma non più aggressivo o letale. Si tratta ...