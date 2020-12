Matteo Bassetti, il virologo è diventato un sex symbol: la moglie è gelosa? (Di domenica 20 dicembre 2020) L’infettivologo Matteo Bassetti non ha più bisogno di presentazioni, nell’ultimo anno abbiamo tutti imparato a conoscerlo, anche troppo forse, visto che è diventato un sex symbol. “A me della popolarità interessa poco e ne farei a meno” ha raccontato Matteo Bassetti in un’intervista a Un giorno da Pecora, suo malgrado negli ultimi mesi è diventato uno dei volti simbolo del Covi-19. Nel pieno della pandemia, infatti, virologi e infettivolgi, sono improvvisamente diventati delle star e la loro fama è arrivata alle stelle: tutti li vogliono nei loro salotti, per avere un parere autorevole sul Coronavrus e commentare i DPCM. LEGGI ANCHE>>>Mara Venier fa piangere Matteo Bassetti, l’infettivologo in lacrime LEGGI ... Leggi su chenews (Di domenica 20 dicembre 2020) L’infettivologonon ha più bisogno di presentazioni, nell’ultimo anno abbiamo tutti imparato a conoscerlo, anche troppo forse, visto che èun sex. “A me della popolarità interessa poco e ne farei a meno” ha raccontatoin un’intervista a Un giorno da Pecora, suo malgrado negli ultimi mesi èuno dei volti simbolo del Covi-19. Nel pieno della pandemia, infatti, virologi e infettivolgi, sono improvvisamente diventati delle star e la loro fama è arrivata alle stelle: tutti li vogliono nei loro salotti, per avere un parere autorevole sul Coronavrus e commentare i DPCM. LEGGI ANCHE>>>Mara Venier fa piangere, l’infettivologo in lacrime LEGGI ...

Genova. “No panic”. Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta la notizia della nuova variante di Sars-CoV-2, il coronavirus ...

Bassetti: "La nuova variante del virus? Più contagiosa ma non più letale. Niente panico"

"Cosa è successo al virus? - ha aggiunto Bassetti - Ci sono state 17 mutazioni, la più significativa delle quali è la N501Y nella proteina spike che il virus usa per attaccarsi alle cellule umane. Que ...

