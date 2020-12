Marito Elena Ferretti, chi è? Tutto quello che sappiamo (Di domenica 20 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Questa sera si terrà la finale di The Voice Senior, il talent musicale che ci ha tenuti incollati allo schermo: conosciamo Elena Ferretti. La finale di The Voice Senior è finalmente arrivata e questa sera sarà decretato il vincitore del programma. Ancora Tutto da scoprire, ma nella diretta di oggi, capitanata da Antonella Clerici, vedremo Leggi su youmovies (Di domenica 20 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Questa sera si terrà la finale di The Voice Senior, il talent musicale che ci ha tenuti incollati allo schermo: conosciamo. La finale di The Voice Senior è finalmente arrivata e questa sera sarà decretato il vincitore del programma. Ancorada scoprire, ma nella diretta di oggi, capitanata da Antonella Clerici, vedremo

rubio_elena : RT @easynot10: Gli autori che chiedon a Stefania del rapporto Dayane Rosalinda,sperando che dica qualcosa vs di loro. Stefania che,SAPENDO… - rubio_elena : RT @DRosmello: Le ha confessato che ha detto: io certi abbracci non li do nemmeno a mio marito, ma che poi dopo l'insistenza ha detto: scus… - nuova_venezia : Viveva con il marito e due figli in località Sant'Elena, vani tutti i soccorsi - CalabrMcp : Però l'Agnese che faceva la morale a tutti ora bacia indisturbata un uomo che non è suo marito.Come cambiano le per… - La_Morositas : I miei tre desideri per il 2021: - il Maestro che diventa parte della femili?? - Elena Tee e suo marito che si esib… -