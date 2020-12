Marica Pellegrinelli, festa oltre coprifuoco/ Bufera ma lei: "Non ho violato regole!" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Marica Pellegrinelli nella Bufera per una festa oltre coprifuoco. L'ex moglie di Eros Ramazzotti si difende dagli attacchi: "Non ho violato regole, sono davvero allibita" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020)nellaper una. L'ex moglie di Eros Ramazzotti si difende dagli attacchi: "Non horegole, sono davvero allibita"

zazoomblog : “Party privato con l’ex moglie di Ramazzotti”. Marica Pellegrinelli replica: “Invito accettato all’ultimo non è cos… - clikservernet : “Party privato con l’ex moglie di Ramazzotti”. Marica Pellegrinelli replica: “Invito accettato all’ultimo, non è co… - Noovyis : (“Party privato con l’ex moglie di Ramazzotti”. Marica Pellegrinelli replica: “Invito accettato all’ultimo, non è c… - publish70628725 : Un party durante il coprifuoco: Marica Pellegrinelli nella bufera - ImpieriFilippo : RT @ilgiornale: Marica Pellegrinelli è finita nell'occhio del ciclone per aver partecipato a una cena tra amici in dieci e ben oltre l'orar… -