Marianna Bonavolontà | Come ritrovare il proprio genio creativo grazie alla quarantena

E' nelle librerie e in tutti i maggiori store on line "La ragazza col genio in quarantena" (Booksprint Edizioni), libro scritto dalla cool hunter, imprenditrice e scrittrice Marianna Bonavolontà. Nasciamo e moriamo con un genio, un talento, la risorsa più grande a cui possiamo attingere nei momenti bui. Sta a noi scoprirlo, accettarlo e permettergli di stravolgerci la vita… A volte è necessario attraversare l'Inferno per trovarlo, ma ne vale sempre la pena, perché un genio inespresso è una vita vissuta a metà. Questo libro è stato scritto durante la quarantena che a marzo 2020 ha chiuso in casa gli italiani per mesi. È il racconto di Come Marianna sia sopravvissuta all'isolamento, alla paura e ...

