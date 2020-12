Marche, allo screening di massa hanno aderito 17mila persone in due giorni. Sono 73 i casi positivi al test rapido (Di domenica 20 dicembre 2020) ANCONA - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che l'operazione di screening 'Marche sicure' nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 dicembre 2020 ha rilevato un'adesione di 16.852 ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 20 dicembre 2020) ANCONA - Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato che l'operazione disicure' nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 dicembre 2020 ha rilevato un'adesione di 16.852 ...

Saltamartini,partecipare screening aiuta gestire meglio pandemia “A chiusura della seconda giornata di screening le persone che oggi, si sono sottoposte volontariamente al tampone rapido sono state 8.

ANCONA - Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che l'operazione di screening ... In totale la percentuale di positività è pari allo 0,43% mentre la percentuale di adesione sulla ...

