Manovra, verso ok commissione. Tante novità da auto a Superbonus. Testo atteso in Aula martedì (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si avvia verso il suo primo giro di boa la Manovra da circa 40 miliardi di euro in commissione Bilancio della Camera con l'ok ad un nutrito pacchetto di emendamenti che vanno dal rifinanziamento degli incentivi alle auto meno inquinanti comprese le euro6 al Superbonus la cui proroga è stata estesa al 2022 con un impegno finanziario di 7,5 miliardi di euro. Un rush finale tra rallentamenti, stand by e accelerazioni con votazioni a raffica nelle ultime due giornate. Un lavoro a tratti condiviso con le opposizioni con proposte riformulate per essere approvate e a volte caratterizzato da proteste dei partiti di minoranza per intese che rischiavano di saltare. Alla fine gli accordi nati nel confronto tra governo, relatori, maggioranza e opposizione hanno di fatto retto dopo lavori a singhiozzo, che hanno ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si avviail suo primo giro di boa lada circa 40 miliardi di euro inBilancio della Camera con l'ok ad un nutrito pacchetto di emendamenti che vanno dal rifinanziamento degli incentivi allemeno inquinanti comprese le euro6 alla cui proroga è stata estesa al 2022 con un impegno finanziario di 7,5 miliardi di euro. Un rush finale tra rallentamenti, stand by e accelerazioni con votazioni a raffica nelle ultime due giornate. Un lavoro a tratti condiviso con le opposizioni con proposte riformulate per essere approvate e a volte caratterizzato da proteste dei partiti di minoranza per intese che rischiavano di saltare. Alla fine gli accordi nati nel confronto tra governo, relatori, maggioranza e opposizione hanno di fatto retto dopo lavori a singhiozzo, che hanno ...

che consente uno scivolo lungo verso la pensione. Raddoppiano poi i fondi per la produzione e l'importazione della cannabis terapeutica. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un ...

che consente uno scivolo lungo verso la pensione. Raddoppiano poi i fondi per la produzione e l'importazione della cannabis terapeutica. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un ...