Manovra: ok a emendamento Costa, 'rimborso spese legali per assolti' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Gli assolti con formula piena avranno diritto al rimborso delle spese legali sostenute per difendersi. Lo prevede un emendamento presentato Enrico Costa (Azione) alla legge di bilancio, che è stato approvato all'unanimità. La proposta è stata sottoscritta anche da Lucia Annibali (IV) e Maurizio Lupi (NCI) e sostenuta da Lega, Pd e Forza Italia, "prevede un principio di assoluto buonsenso. Se lo Stato sottopone un cittadino innocente al lungo, defatigante e spesso umiliante calvario delle indagini e del processo, è giusto che lo risarcisca. Il budget annuale è di 8 milioni di euro e si prevede un limite massimo di 10.500 euro di rimborso". "Oggi, in Italia, chi riesce a dimostrare la propria assoluta estraneità al reato o l'insussistenza di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Glicon formula piena avranno diritto aldellesostenute per difendersi. Lo prevede unpresentato Enrico(Azione) alla legge di bilancio, che è stato approvato all'unanimità. La proposta è stata sottoscritta anche da Lucia Annibali (IV) e Maurizio Lupi (NCI) e sostenuta da Lega, Pd e Forza Italia, "prevede un principio di assoluto buonsenso. Se lo Stato sottopone un cittadino innocente al lungo, defatigante e spesso umiliante calvario delle indagini e del processo, è giusto che lo risarcisca. Il budget annuale è di 8 milioni di euro e si prevede un limite massimo di 10.500 euro di". "Oggi, in Italia, chi riesce a dimostrare la propria assoluta estraneità al reato o l'insussistenza di ...

fattoquotidiano : Emendamento alla manovra per consentire ai dentisti di fare ritocchi estetici. Il sospetto su Italia viva: “aiutino… - LegaSalvini : ++ ?? VITTORIA DELLA LEGA, MANOVRA: OK AD ANNO BIANCO PER AUTONOMI, 1 MILIARDO NEL 2021 ++ (ANSA) - ROMA, 19 DIC -… - LegaSalvini : **ALTRA VITTORIA DELLA LEGA. MANOVRA: CONTRATTO ESPANSIONE PER IMPRESE CON OLTRE 250 DIPENDENTI** = DURIGON e Guid… - borrillo62 : Manovra, passa alla Camera l'emendamento Costa: spese legali rimborsate se si viene assolti in via definitiva… - borrillo62 : RT @aledenicola: Manovra, passa alla Camera l'emendamento Costa: spese legali rimborsate se si viene assolti in via … -