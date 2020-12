Manovra | Marattin IV | ' rinviata sugar tax | tassa inutile e dannosa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Approvato questa notte un emendamento a mia firma che rinvia ancora l'introduzione di una nuova(latax). ItaliaViva non smetterà la battaglia finché non verrà cancellata. Educazione alimentare e promozione sport, non tasse su chi lavora e produce”. Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Luigi, presidente della Commissione Finanze e primo firmatario dell'emendamento alla Legge di Bilancio.