Manovra: Magi, 'raddoppio fondi cannabis terapeutica passo di civiltà' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Con l'approvazione del mio emendamento alla Legge di Bilancio verranno raddoppiati i fondi per la produzione e l'importazione di #cannabisterapeutica. È un piccolo grande segnale nell'attesa di una migliore e più adeguata regolamentazione del settore". Lo scrive su Facebook Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa. "Ci sono migliaia di malati cronici, oncologici e terminali che pur avendone diritto ancora non riescono ad avere garantita una continuità terapeutica, soprattutto ora che la pandemia crea ulteriori difficoltà. In Italia nonostante la Costituzione e la legge dovrebbe garantire il diritto alle cure c'è un problema di scarsa produzione che non riesce a soddisfarne le esigenze e di scarsa importazione che non sopperisce alle scarsa produzione nazionale". "Questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Con l'approvazione del mio emendamento alla Legge di Bilancio verranno raddoppiati iper la produzione e l'importazione di #. È un piccolo grande segnale nell'attesa di una migliore e più adeguata regolamentazione del settore". Lo scrive su Facebook Riccardo, deputato radicale di +Europa. "Ci sono migliaia di malati cronici, oncologici e terminali che pur avendone diritto ancora non riescono ad avere garantita una continuità, soprattutto ora che la pandemia crea ulteriori difficoltà. In Italia nonostante la Costituzione e la legge dovrebbe garantire il diritto alle cure c'è un problema di scarsa produzione che non riesce a soddisfarne le esigenze e di scarsa importazione che non sopperisce alle scarsa produzione nazionale". "Questo ...

