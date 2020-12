Manovra: M5S, 'bene fondo da 500 mln per aeroporti e personale' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Grazie a un emendamento alla Manovra mettiamo a disposizione del settore aeroportuale 500 milioni di euro. Si tratta di risorse che andranno a ristorare, per mancati ricavi, gestori aeroportuali e prestatori di servizi a terra, rispettivamente per 450 e 50 milioni". Così in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle Luciano Cantone, membro della Commissione Trasporti. “Al fondo, istituito presso il ministero dei Trasporti, potranno accedere – a titolo di anticipazione – i gestori di aeroporti di piccole e grandi dimensioni, nella misura massima del 20% da subito per 315 milioni, e le imprese di handling fino a 35 milioni. E' importante sottolineare che – grazie al tetto del 20% - ad avere maggiori vantaggi dai ristori saranno gli scali medio-piccoli, troppo spesso penalizzati, e che ho seguito ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Grazie a un emendamento allamettiamo a disposizione del settore aeroportuale 500 milioni di euro. Si tratta di risorse che andranno a ristorare, per mancati ricavi, gestori aeroportuali e prestatori di servizi a terra, rispettivamente per 450 e 50 milioni". Così in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle Luciano Cantone, membro della Commissione Trasporti. “Al, istituito presso il ministero dei Trasporti, potranno accedere – a titolo di anticipazione – i gestori didi piccole e grandi dimensioni, nella misura massima del 20% da subito per 315 milioni, e le imprese di handling fino a 35 milioni. E' importante sottolineare che – grazie al tetto del 20% - ad avere maggiori vantaggi dai ristori saranno gli scali medio-piccoli, troppo spesso penalizzati, e che ho seguito ...

