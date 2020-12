Manovra: Lega, 'Iva 10% per asporto come per servizio al tavolo' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 did. (Adnkronos) - "Iva per il cibo da asporto al 10% come per il servizio al tavolo. Grazie ad un nostro emendamento alla legge di Bilancio, ora approvato, è stato possibile fare finalmente chiarezza su un pasticcio tra governo e Agenzia delle Entrate. Già nei giorni scorsi avevamo sollecitato l'allineamento delle due aliquote, anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue in proposito. Esprimiamo dunque soddisfazione. Il comparto della ristorazione e tutti gli altri esercizi commerciali che somministrano cibo sono in ginocchio. Ci auguriamo che almeno su questo fronte non ci siano più brutte sorprese". Così i deputati della Lega in commissione Bilancio: Massimo Garavaglia, Giuseppe Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Emanuele Cestari, Silvana Comaroli, Rebecca ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 did. (Adnkronos) - "Iva per il cibo daal 10%per ilal. Grazie ad un nostro emendamento alla legge di Bilancio, ora approvato, è stato possibile fare finalmente chiarezza su un pasticcio tra governo e Agenzia delle Entrate. Già nei giorni scorsi avevamo sollecitato l'allineamento delle due aliquote, anche alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue in proposito. Esprimiamo dunque soddisfazione. Il comparto della ristorazione e tutti gli altri esercizi commerciali che somministrano cibo sono in ginocchio. Ci auguriamo che almeno su questo fronte non ci siano più brutte sorprese". Così i deputati dellain commissione Bilancio: Massimo Garavaglia, Giuseppe Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Emanuele Cestari, Silvana Comaroli, Rebecca ...

LegaSalvini : ++ ?? VITTORIA DELLA LEGA, MANOVRA: OK AD ANNO BIANCO PER AUTONOMI, 1 MILIARDO NEL 2021 ++ (ANSA) - ROMA, 19 DIC -… - LegaSalvini : **ALTRA VITTORIA DELLA LEGA. MANOVRA: CONTRATTO ESPANSIONE PER IMPRESE CON OLTRE 250 DIPENDENTI** = DURIGON e Guid… - GiulioCentemero : ??Altra vittoria della #Lega! Approvato il nostro emendamento alla Manovra che estende il contratto di espansione al… - GiorgioCarbon12 : RT @GiulioCentemero: ??Altra vittoria della #Lega! Approvato il nostro emendamento alla Manovra che estende il contratto di espansione alle… - PantheonVerona : La commissione Bilancio della Camera ha approvato all'unanimità l'emendamento alla manovra che finanzia con un mili… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Lega Manovra: Lega, 'Iva 10% per asporto come per servizio al tavolo' Il Tempo Manovra: Lega, ‘Iva 10% per asporto come per servizio al tavolo’

Roma, 20 did. (Adnkronos) – “Iva per il cibo da asporto al 10% come per il servizio al tavolo. Grazie ad un nostro emendamento alla legge di Bilancio, ora approvato, è stato possibile fare finalmente ...

Salvo il trasporto pubblico, in Manovra 10 milioni per Brescia

Approvato in maniera bipartisan l’emendamento presentato dalla deputata bresciana della Lega Simona Bordonali. Il piano eccezionale per la scuola avrà le risorse chieste ...

Roma, 20 did. (Adnkronos) – “Iva per il cibo da asporto al 10% come per il servizio al tavolo. Grazie ad un nostro emendamento alla legge di Bilancio, ora approvato, è stato possibile fare finalmente ...Approvato in maniera bipartisan l’emendamento presentato dalla deputata bresciana della Lega Simona Bordonali. Il piano eccezionale per la scuola avrà le risorse chieste ...