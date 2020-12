Manovra, Franceschini: 'Un altro mezzo miliardo per il turismo' (Di domenica 20 dicembre 2020) Con un emendamento approvato nella notte in commissione alla Camera è stato approvato un ulteriore pacchetto di misure per il turismo per un importo complessivo di 505 milioni di euro nel 2021. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 dicembre 2020) Con un emendamento approvato nella notte in commissione alla Camera è stato approvato un ulteriore pacchetto di misure per ilper un importo complessivo di 505 milioni di euro nel 2021. Lo ha ...

MediasetTgcom24 : Manovra, Franceschini: 'Un altro mezzo miliardo per il turismo' #Manovra - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Manovra, Franceschini: 'Un altro mezzo miliardo per il turismo' #Manovra - CrapanzanoRobin : RT @MediasetTgcom24: Manovra, Franceschini: 'Un altro mezzo miliardo per il turismo' #Manovra - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Manovra, Franceschini: 'Un altro mezzo miliardo per il turismo' #Manovra - MediasetTgcom24 : Manovra, Franceschini: 'Un altro mezzo miliardo per il turismo' #Manovra -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Franceschini Manovra, Franceschini: ulteriore mezzo miliardo per turismo AgCult Manovra, Franceschini: "Un altro mezzo miliardo per il turismo"

Con un emendamento approvato nella notte in commissione alla Camera è stato approvato un ulteriore pacchetto di misure per il turismo per un importo complessivo di 505 milioni di euro nel 2021. Lo ha ...

Emendamenti Manovra, ok alla Cig per gli autonomi e agli ecoincentivi

E' attesa per lunedì in aula alla Camera la Manovra finanziaria. Nella notte approvati, tra gli altri, gli emendamenti per la Cig fino a 800 euro mensili agli autonomi, per gli ecoincentivi fino a 3.5 ...

Con un emendamento approvato nella notte in commissione alla Camera è stato approvato un ulteriore pacchetto di misure per il turismo per un importo complessivo di 505 milioni di euro nel 2021. Lo ha ...E' attesa per lunedì in aula alla Camera la Manovra finanziaria. Nella notte approvati, tra gli altri, gli emendamenti per la Cig fino a 800 euro mensili agli autonomi, per gli ecoincentivi fino a 3.5 ...