Manovra, Cig per le partite Iva Agli autonomi da 250 a 800 euro (Di domenica 20 dicembre 2020) Via libera alle risorse per l'attuazione del piano vaccini anti-Covid. Nella notte la commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento alla Manovra, riformulato e sottoscritto da tutti i gruppi, che prevede l'assunzione a tempo determinato per nove mesi di 3 mila medici e 12 mila infermieri per la somministrazione dei vaccini. Alla campagna vaccinale potranno partecipare anche i medici specializzandi fin dal primo anno di specializzazione. Segui su affaritaliani.it

