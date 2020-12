Magnati americani disposti a pagare decine di migliaia di dollari per vaccinarsi in anticipo

Ultime Notizie dalla rete : Magnati americani

ilGiornale.it

"Riceviamo telefonate ogni giorno da parte di chi ci offre decine di migliaia di dollari per potersi vaccinare prima", racconta un medico americano.A inizio 2021 via ai lavori per l’accesso alla spiaggia lericina Sarà il magnate americano di origini russe Knaster a pagare ...