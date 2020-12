Mafia dei Nebrodi, rinviati a giudizio in 96 per truffa sui fondi europei per l’agricoltura (Di domenica 20 dicembre 2020) La Mafia dei pascoli va a processo. Sono 96 le persone rinviate a giudizio dal gup Simona Finocchiaro a termine delle udienze preliminari, alle quali se ne aggiungono altre 11 che hanno chiesto riti alternativi tra patteggiamenti e abbreviati. Tutti gli imputati sono accusati di fare parte di un sistema di truffa ai danni dell’Agea (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che avrebbe favorito i clan dei Nebrodi. La gup ha anche disposto diversi rinvii a Catania per competenza territoriale e 3 restituzioni degli atti ai Pm. È terminata così a Messina, in aula bunker, la prima fase dell’inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, che lo scorso gennaio ha portato all’arresto di 94 persone (48 in carcere e 46 ai domiciliari) per associazione per delinquere di stampo mafioso, danneggiamento a seguito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladei pascoli va a processo. Sono 96 le persone rinviate adal gup Simona Finocchiaro a termine delle udienze preliminari, alle quali se ne aggiungono altre 11 che hanno chiesto riti alternativi tra patteggiamenti e abbreviati. Tutti gli imputati sono accusati di fare parte di un sistema diai danni dell’Agea (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura) che avrebbe favorito i clan dei. La gup ha anche disposto diversi rinvii a Catania per competenza territoriale e 3 restituzioni degli atti ai Pm. È terminata così a Messina, in aula bunker, la prima fase dell’inchiesta, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, che lo scorso gennaio ha portato all’arresto di 94 persone (48 in carcere e 46 ai domiciliari) per associazione per delinquere di stampo mafioso, danneggiamento a seguito di ...

RosariaBusnardo : #Mafia, arrestato di nuovo uno dei carcerieri del piccolo #GiuseppeDiMatteo. La memoria è importante, è fondamental… - Zedar73 : @erFabius @AnnalisaChirico Parli dei nipotini di mubarak del cessodestra colluso con la mafia che sono stati 25 ann… - BrunoRecovey : @AnnalisaChirico Siamo in mano a dei pupazzi che eseguono gli ordini della mafia mondiale. Ma si sa, cosa ne fa la mafia dei pupazzi. - AnnaMar90949897 : @RaiTre Non dimenticherò mai il discorso che fece San Giovanni Paolo...nella Valle dei Templi...rivolgendosi alla m… - isadoralarosa : RT @PetraReski: Finché non c’è un cittadino europeo residente in Spagna che cita in giudizio l’Ufficio spagnolo dei brevetti e marchi contr… -