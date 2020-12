M5S: Sibilia, 'sicurezza bisogno primario Paese, lo dicono attivisti' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Dagli Stati Generali è emerso che la sicurezza è un bisogno primario nel nostro Paese. Molti attivisti hanno chiesto un ruolo più centrale per questo tema nel Movimento 5 stelle. In coerenza con l'obiettivo primario del M5S di proteggere l'Italia più giusta e leale contro il malaffare. È un controsenso che il tema della sicurezza venga cavalcato da chi ha fatto sparire 49 milioni di soldi pubblici o da chi annovera molti arresti per vicinanza alla mafia tra le sue fila. Il grido di "onestà" delle piazze non è stato altro che la firma di un patto tra noi e le forze dell'ordine per prevenire e reprimere i reati. È quanto emerso durante la sessione odierna su sicurezza e immigrazione degli Stati generali tematici". A spiegarlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Dagli Stati Generali è emerso che laè unnel nostro. Moltihanno chiesto un ruolo più centrale per questo tema nel Movimento 5 stelle. In coerenza con l'obiettivodel M5S di proteggere l'Italia più giusta e leale contro il malaffare. È un controsenso che il tema dellavenga cavalcato da chi ha fatto sparire 49 milioni di soldi pubblici o da chi annovera molti arresti per vicinanza alla mafia tra le sue fila. Il grido di "onestà" delle piazze non è stato altro che la firma di un patto tra noi e le forze dell'ordine per prevenire e reprimere i reati. È quanto emerso durante la sessione odierna sue immigrazione degli Stati generali tematici". A spiegarlo ...

Legge di Bilancio, Sibilia (M5S): «Via libera all’anticipazione per le spese sanitarie dei Vigili del Fuoco»

«Stanotte in Commissione Bilancio alla Camera è stata approvata la proposta che riconosce l’anticipazione delle spese sanitarie per i Vigili del Fuoco che si infortunano in servizio: un altro importan ...

