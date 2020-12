Lutto nel mondo dello spettacolo: il dj trovato morto in casa. Aveva 48 anni (Di domenica 20 dicembre 2020) Una notizia che ha lasciato tutti senza parole e aperto uno squarcio nel cuore di tanti. Se n’è andato a 48 anni, all’improvviso. Probabilmente a stroncarlo è stato un infarto ma piena luce su quello che è accaduto si saprà solo nei prossimi giorni. Quello che è certo è che inutile è stato ogni soccorso, al momento della scoperta del corpo l’uomo Aveva cessato da tempo di vivere. La notizia della sua morte si è diffusa immediatamente ovunque, suscitando una ventata di emozione e dolore. Presentatore tv, ma prima dee jay, grazie alla sua passione e intraprendenza era riuscito nell’impresa di lanciare una radio sostenuto dalla leggenda dei Rangers Foot Club, Ally McCoist. Sport e musica, le sue due grandi passioni che fino all’ultimo lo hanno accompagnato. La sua scomparsa è stata certificata nella mattinata di giovedì 17 dicembre. Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Una notizia che ha lasciato tutti senza parole e aperto uno squarcio nel cuore di tanti. Se n’è andato a 48, all’improvviso. Probabilmente a stroncarlo è stato un infarto ma piena luce su quello che è accaduto si saprà solo nei prossimi giorni. Quello che è certo è che inutile è stato ogni soccorso, al momento della scoperta del corpo l’uomocessato da tempo di vivere. La notizia della sua morte si è diffusa immediatamente ovunque, suscitando una ventata di emozione e dolore. Presentatore tv, ma prima dee jay, grazie alla sua passione e intraprendenza era riuscito nell’impresa di lanciare una radio sostenuto dalla leggenda dei Rangers Foot Club, Ally McCoist. Sport e musica, le sue due grandi passioni che fino all’ultimo lo hanno accompagnato. La sua scomparsa è stata certificata nella mattinata di giovedì 17 dicembre. Continua dopo la ...

forumJuventus : Tutte le squadre della Juventus impegnate nel week-end, indosseranno il lutto al braccio in memoria di #PaoloRossi… - hollobeals : Sono incazzata nera questa morte non aveva alcun senso ho capito che lui voleva andarsene ma potevano metterne una… - IamCALCIO : TRAGICA SCOMPARSA Grave lutto nel #Brindisi, addio al massaggiatore Roberto Zuccaro - Antonio39148566 : RT @RobertoMerlino1: Confermo che i destrorsi fascio-leghisti sembrano in lutto dopo il Dpcm. Ora cercheranno di calamitare il malcontento… - oslaz : Lutto nel mondo della musica: morto Pepe Salvaderi storico cofondatore dei Dik Dik -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Si è spento il massaggiatore Roberto Zuccaro: lutto nel Brindisi Fc BrindisiReport Mamma uccisa dal Covid in pochi giorni: aveva solamente 31 anni

PADOVA Nove decessi e 678 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Padova. Sono i numeri della pandemia presentati nell'ultimo bollettino di Azienda Zero. Sale a 527 ...

Lutto nel calcio. Ci ha lasciato Alessandro Radi, storica bandiera del Ribolla calcio

Condoglianze vivissime per il lutto che ha colpito la vostra famiglia da parte di tutta l'Asd Ribolla, alla quale si aggiungono quelle della redazione di MaremmaNews.

