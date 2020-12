Lucia Azzolina | Il 7 gennaio la scuola apre

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) “Il Governo è molto unito sul fatto che il 7 si debba aprire. Abbiamo fatto una riunione con le regioni che si aggiornerà a domani o dopodomani. Siamo tutti uniti e compatti i ministri che il 7 si debba andare a”. Lo dice la ministra dell’Istruzione,a Mezz’ora in più su RaiTre. “Il 7 è molto realistico che si riapra anche per le scuole superiori, anche se è un giovedì”, aggiunge la ministra.continua: “Laa settembre e a ottobre ha funzionato bene per merito della comunità scolastica, per il distanziamento e i banchi. Abbiamo lavorato su molti aspetti dalle mascherine alla distanza. Quando la curva dei contagi è salita, le Asl sono andate in affanno e si è chiesto un sacrificio alle scuole superiori”. Durante la puntata è intervenuta anche la dottoressa Sara ...