Lorient-Rennes | schiacciato dai riflettori | muore giardiniere

Leggi su serieanews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tragedia in Ligue 1, dopo: unè morto dopo essere stato colpito daidel campo Terribile tragedia in Francia, adopo la gara di Ligue 1 che aveva visto la squadra di casa perdere 3-0 contro il. Unè morto in campo dopo essere stato colpito dalla struttura dell’illuminazione. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.