Loredana Bertè | età | marito | figli | sorella – Tutto su di lei

Loredana Bertè è una celebre cantante considerata la regina del rock italiano. La voce graffiata è ciò che la contraddistingue e l'ha resa unica. Loredana Bertè nasce a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950 (curiosamente lo stesso mese e giorno di Mia, nata nel 1947) ed è la terza di quattro figlie. Più volte, anche in tempi recenti ha dichiarato che la sua infanzia non è stata affatto facile per via di un padre violento ed autoritario e di una madre non abbastanza forte. Dopo la separazione della madre dal padre, la famiglia si trasferisce a Roma dove Loredana conosce Renato Zero, che segnerà profondamente la carriera e la vita della cantante, con un rapporto di amicizia che perdura ancora oggi. Questo rapporto si trasforma anche in qualche collaborazione artistica, Renato si legherà ...

