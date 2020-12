Londra, nuova variante di Coronavirus: allarme in tutta Europa (Di domenica 20 dicembre 2020) Ancora nuove misure restrittive annunciate: Londra torna in lockdown dopo la scoperta di una nuova variante di Coronavirus Ancora un nuovo allarme proveniente dalla Gran Bretagna. Le autorità competenti si sono subito messe in contatto con l’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) per provare a rintracciare la nuova possibile variante del Coronavirus apparsa nel sud-est del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 20 dicembre 2020) Ancora nuove misure restrittive annunciate:torna in lockdown dopo la scoperta di unadiAncora un nuovoproveniente dalla Gran Bretagna. Le autorità competenti si sono subito messe in contatto con l’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) per provare a rintracciare lapossibiledelapparsa nel sud-est del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

