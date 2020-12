Lockdown Gran Bretagna, Trump: “Cura peggiore del male stesso” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il presidente degli Usa Donald Trump ha duramente criticato il nuovo Lockdown imposto in Gran Bretagna. Ecco le sue parole Il governo della Gran Bretagna ha annunciato un nuovo Lockdown a Londra e in altre zone, con misure che potrebbero andare avanti anche: “Per un paio di mesi”. Questo ha fatto sapere il ministro Hancock L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Il presidente degli Usa Donaldha duramente criticato il nuovoimposto in. Ecco le sue parole Il governo dellaha annunciato un nuovoa Londra e in altre zone, con misure che potrebbero andare avanti anche: “Per un paio di mesi”. Questo ha fatto sapere il ministro Hancock L'articolo proviene da Inews.it.

Tg3web : La variante del virus Sars-CoV2 scoperta a Londra e nel sud-est della Gran Bretagna è stata rilevata anche in Danim… - RadioRadicale : 1,7 miliardi dei bandi #Covid vinti da imprese straniere. Più del 90% per #mascherine. Il 91,7% dei fondi a impre… - zerk11 : RT @Tg3web: La variante del virus Sars-CoV2 scoperta a Londra e nel sud-est della Gran Bretagna è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda… - martidimauro : RT @Tg3web: La variante del virus Sars-CoV2 scoperta a Londra e nel sud-est della Gran Bretagna è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda… - sergio_ugarte : RT @Tg3web: La variante del virus Sars-CoV2 scoperta a Londra e nel sud-est della Gran Bretagna è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda… -