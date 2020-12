Lo storico orologio della torre del Quirinale ritrovato dai carabinieri | era stato rubato Tre denunciati

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il primo,del, in servizio dal 1854 al 1961, èdai. Erauna volta dismesso e inviato per un museo mai aperto. Leggi ...

La Repubblica

Il primo, storico orologio della torre del Quirinale, in servizio dal 1854 al 1961, è stato ritrovato dai carabinieri. Era stato rubato una volta dismesso e inviato per un museo ...Operazione del Nucleo patrimonio culturale con un militare sotto copertura, perquisizioni in tutta Italia. Il "grazie" del ministro Franceschini ...