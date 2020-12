Liverani: “Scudetto? Milan, senza Ibrahimovic cambia tutto” | VIDEO (Di domenica 20 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan VIDEO NEWS - Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha detto la sua opinione sulla lotta per il titolo dopo la sconfitta contro la Juventus Liverani: “Scudetto? Milan, senza Ibrahimovic cambia tutto” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Fabio, tecnico del Parma, ha detto la sua opinione sulla lotta per il titolo dopo la sconfitta contro la Juventus: “Pianeta

PianetaMilan : #Liverani: '#Scudetto? @acmilan, senza @Ibra_official cambia tutto' | #VIDEO - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - FcInterNewsit : Parma, Liverani sulla lotta Scudetto: 'L'Inter ha una rosa importante, ma la Juve resta tra le favorite' - lagoldoninuda : Comunque vedo gente lamentarsi come se avessimo perso contro il Crotone oh ma ripigliatevi, il Napoli lotta per lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverani Scudetto Liverani: “Scudetto? Milan, senza Ibrahimovic cambia tutto” | VIDEO Pianeta Milan Liverani sulla sconfitta con la Juve: “Abbiamo pagato gli scontri ravvicinati”

Avevamo iniziato bene, ma il gol del 2-0 ci ha pesato a livello mentale e, da quel momento, abbiamo iniziato una nuova partita“. – Una vittoria molto importante per la Juventus, che regala ai biancone ...

La Juventus celebra sui social la grande vittoria contro il Parma

Infortuni Parma – Al termine della gara contro la Juventus, Fabio Liverani, allenatore del Parma ... "Juve top, pressing scudetto". (TUTTO mercato WEB) Infatti, adesso la squadra di Andrea Pirlo si ...

Avevamo iniziato bene, ma il gol del 2-0 ci ha pesato a livello mentale e, da quel momento, abbiamo iniziato una nuova partita“. – Una vittoria molto importante per la Juventus, che regala ai biancone ...Infortuni Parma – Al termine della gara contro la Juventus, Fabio Liverani, allenatore del Parma ... "Juve top, pressing scudetto". (TUTTO mercato WEB) Infatti, adesso la squadra di Andrea Pirlo si ...