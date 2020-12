LIVE VOLLEY – Trento-Piacenza | Superlega 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 20 dicembre 2020) Itas Trentino e Gas Sales Bluenergysi sfidano nel match valido per la quarta giornata di ritorno di. La formazione trentina torna sul campo di casa dopo la bella vittoria ottenuta contro Civitanova. I piacentini proveranno ad interrompere il buon momento diper confermarsi al quarto posto della classifica. L’appuntamento è per domenica 21 dicembre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface RISULTATI E CLASSIFICAIL PROGRAMMA COMPLETO DELLA QUINDICESIMA GIORNATA DICOME SEGUIRE IL ...