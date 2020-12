LIVE – Venezia-Varese 36-33, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 20 dicembre 2020) Umana Reyer Venezia e Openjobmetis Varese scendono sul parquet del PalaTaliercio in occasione della dodicesima giornata di Serie A1 2020/2021. Con quattro vittorie e cinque sconfitte, i lagunari sono chiamati al cambio di marcia specialmente dopo l’eliminazione dell’Eurocup. In cerca di una svolta anche la squadra di Bulleri che alla vigilia della stagione si attendeva di poter fare molto meglio. Domenica 20 dicembre l’appuntamento è fissato per le ore 18.00, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Varese 36-33 16‘- 2/2 per Tonut dalla lunetta, 36-33. 15‘- Tripla di Strautins per il 34-33. 14‘- Fotu realizza tre punti con canestro e un tiro libero, 32-30. 13‘- Ancora una tripla per ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Umana Reyere Openjobmetisscendono sul parquet del PalaTaliercio in occasione della dodicesima giornata diA1. Con quattro vittorie e cinque sconfitte, i lagunari sono chiamati al cambio di marcia specialmente dopo l’eliminazione dell’Eurocup. In cerca di una svolta anche la squadra di Bulleri che alla vigilia della stagione si attendeva di poter fare molto meglio. Domenica 20 dicembre l’appuntamento è fissato per le ore 18.00, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA36-33 16‘- 2/2 per Tonut dalla lunetta, 36-33. 15‘- Tripla di Strautins per il 34-33. 14‘- Fotu realizza tre punti con canestro e un tiro libero, 32-30. 13‘- Ancora una tripla per ...

GranGalaVe : Buone Feste dalla Redazione di Live in Venice ?Solo belle notizie! - VeniceTopEvents : Buone Feste dalla Redazione di Live in Venice ?Solo belle notizie! - SfcEventi : Buone Feste dalla Redazione di Live in Venice ?Solo belle notizie! - Liveinvenice : Buone Feste dalla Redazione di Live in Venice ?Solo belle notizie! - MafaldaraS : RT @LuigiBrugnaro: Possiamo continuare a vivere insieme la magia e le emozioni del grande schermo con #IoRestoInSala. Il #cinema direttame… -