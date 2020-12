LIVE – Trieste-Trento 80-67, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 20 dicembre 2020) Allianz Trieste e Dolomiti Energia Trento si affrontano nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A1 2020/2021. I giuliani dopo un’ottima pre season hanno affrontato mesi difficili e non potendo giocare numerose gare hanno perso la condizione, cosa che stanno provando a recuperare gara dopo gara. Meglio invece i bianconeri che archiviato il passaggio europeo hanno spinto in Italia tornando nelle zone alte della classifica. Domenica 20 dicembre l’appuntamento è fissato per le ore 20.45, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trieste-Trento 80-67 34‘- Pascolo da 3! 80-67. 32‘- Due punti di Da Ros, 80-64. Trieste se ne va. 31‘- Tripla di Fernandez per il 76-64. FINE TERZO ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Allianze Dolomiti Energiasi affrontano nel posticipo della dodicesima giornata diA1. I giuliani dopo un’ottima pre season hanno affrontato mesi difficili e non potendo giocare numerose gare hanno perso la condizione, cosa che stanno provando a recuperare gara dopo gara. Meglio invece i bianconeri che archiviato il passaggio europeo hanno spinto in Italia tornando nelle zone alte della classifica. Domenica 20 dicembre l’appuntamento è fissato per le ore 20.45, su Sportface potrete seguire il match in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA80-67 34‘- Pascolo da 3! 80-67. 32‘- Due punti di Da Ros, 80-64.se ne va. 31‘- Tripla di Fernandez per il 76-64. FINE TERZO ...

