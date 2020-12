LIVE Torino Bologna Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Leggi su giornal

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ildi Marco Giampaolo proverà a “rialzare la testa” dopo gli ultimi risultati decisamente negativi che hanno relegato i granata nella parte bassa della classifica con unpositivo nell’anticipo della domenica delle 12.30 contro il, allo stadio Grande. Le scelte degli allenatori Giampaolo non potrà contare su Singo squalificato e sugli infortunati Ansaldi e Murru: probabile 4-3-1-2 con Sirigu tra i pali e difesa composta da Vojvoda, Lyanco, Bremer e Rodriguez, mediana formata da Gojak, Rincon, Linetty con Lukic sulla trequarti ad assistere il duo d’attacco Belotti-Bonazzoli. Tanti problemi di formazione per ilche ha scelte praticamente obbligate: in mediana spazio a Domínguez e Svanberg, difesa obbligata con De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Denswil, solito tris di ...