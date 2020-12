LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: PIOVONO PODI! Wierer, Brignone e tris nello slittino! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 BIATHLON – Seconda vittoria stagione per la norvegese Marte Roeiseland, che centra il successo nella mass start di Hochfilzen (Austria). Una prestazione convincente della scandinava che ha preceduto la connazionale Eckoff (+14?0) e un ottima Dorothea Wierer (+26?9) in grande ripresa in termini di condizioni. Male Lisa Vittozzi, invece, che ha totalizzato cinque errori al poligono purtroppo, giungendo 25ma a 3’01?6 dalla vetta. Con questi risultato, Roeiseland rafforza la propria leadership nella classifica di CdM generale. 14.28 SCI ALPINO – Alexis Pinturaul ha vinto il gigante dell’Alta Badia e ha centrato la prima vittoria in questa specialità in Italia. Sulla Gran Risa il francese ha preceduto per appena 7 centesimi il giovane norvegese Atle Lie McGrath mentre completa il podio lo ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 BIATHLON – Seconda vittoria stagione per la norvegese Marte Roeiseland, che centra il successo nella mass start di Hochfilzen (Austria). Una prestazione convincente della scandinava che ha preceduto la connazionale Eckoff (+14?0) e un ottima Dorothea(+26?9) in grande ripresa in termini di condizioni. Male Lisa Vittozzi, invece, che ha totalizzato cinque errori al poligono purtroppo, giungendo 25ma a 3’01?6 dalla vetta. Con questi risultato, Roeiseland rafforza la propria leadership nella classifica di CdM generale. 14.28 SCI ALPINO – Alexis Pinturaul ha vinto il gigante dell’Alta Badia e ha centrato la prima vittoria in questa specialità in Italia. Sulla Gran Risa il francese ha preceduto per appena 7 centesimi il giovane norvegese Atle Lie McGrath mentre completa il podio lo ...

ManUtdMEN : Juventus 'open' to Cristiano Ronaldo and Paul Pogba swap deal #mufc - yacco500 : RT @SkySport: Serie A: risultati e tabellini LIVE #SkySerieA #SerieA #SkySport - SkySport : Serie A: risultati e tabellini LIVE #SkySerieA #SerieA #SkySport - mattinodinapoli : Benevento-Genoa live dalle 15: in palio punti per la salvezza - sportli26181512 : Inter-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il successo contro il Napoli, la squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: PIOVONO PODI! Wierer, Brignone e tris nello slittino! OA Sport LIVE Sassuolo-Milan 0-0: Leao al posto di Ibra, in difesa ancora Kalulu

LIVE Sassuolo-Milan 0-0: Leao al posto di Ibra, in difesa ancora Kalulu Pioli preferisce Saelemaekers a Castillejo come ala destra. Senza Caputo, Defrel centravanti per De Zerbi continua a leggere su ...

LIVE Alle 15 Benevento-Genoa: gioca Insigne, out Iago Falque. Maran conferma Destro

LIVE Alle 15 Benevento-Genoa: gioca Insigne, out Iago Falque. Maran conferma Destro Le scelte di formazione dei due allenatori continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ...

LIVE Sassuolo-Milan 0-0: Leao al posto di Ibra, in difesa ancora Kalulu Pioli preferisce Saelemaekers a Castillejo come ala destra. Senza Caputo, Defrel centravanti per De Zerbi continua a leggere su ...LIVE Alle 15 Benevento-Genoa: gioca Insigne, out Iago Falque. Maran conferma Destro Le scelte di formazione dei due allenatori continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ...