LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: Kevin Fischnaller in testa nello slittino! Tra poco la Gran Risa! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.33 SLITTINO – Clamorosa prima manche in quel di Winterberg (Germania) per Kevin Fischnaller! L’altoatesino è al comando del singolo maschile a metà gara: eccellente la sua prova su un catino particolarmente favorevole. L’azzurro guida con il crono di 51.957, ha da gestire solamente 30 millesimi sul cannibale Felix Loch, mentre terzo al momento troviamo l’austriaco Nico Gleirscher a 59 millesimi. Tutto apertissimo, ma l’Italia può sognare. Discreta settima piazza parziale per Dominik Fischnaller, a 180 millesimi. Più lontani Lukas Gufler, 24mo, Leon Felderer, 25mo, ed Alex Gufler, 29mo. Programma e orari Sport Invernali oggi (20 dicembre) La DIRETTA LIVE del gigante maschile ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.33 SLITTINO – Clamorosa prima manche in quel di Winterberg (Germania) per! L’altoatesino è al comando del singolo maschile a metà gara: eccellente la sua prova su un catino particolarmente favorevole. L’azzurro guida con il crono di 51.957, ha da gestire solamente 30 millesimi sul cannibale Felix Loch, mentre terzo al momento troviamo l’austriaco Nico Gleirscher a 59 millesimi. Tutto apertissimo, ma l’Italia può sognare. Discreta settima piazza parziale per Dominik, a 180 millesimi. Più lontani Lukas Gufler, 24mo, Leon Felderer, 25mo, ed Alex Gufler, 29mo. Programma e orarioggi (20) Ladel gigante maschile ...

Sport_Mediaset : #SerieA, 13^ giornata ???? #ParmaJuve, la partita è iniziata!?? Squadre in campo cosi! Aggiornamenti LIVE ??… - ManUtdMEN : Juventus 'open' to Cristiano Ronaldo and Paul Pogba swap deal #mufc - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE dall'Alta Badia: tutto pronto per il gigante sulla Gran Risa. De Aliprandini, provaci! #fisalpine #AlpineSkiing #20Dic… - neveitalia : LIVE dall'Alta Badia: tutto pronto per il gigante sulla Gran Risa. De Aliprandini, provaci! #fisalpine… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: UNA GRANDE DOMENICA SU EUROSPORT ?? Tanti gli appuntamenti anche oggi con gli sport invernali, siete pronti? Si parte al… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 19 dicembre: ITALIA DA URLO! Vittorie per Goggia e Pellegrino! OA Sport Alma Patti, parla Scarcella: “Società necessitano tutele”

PATTI (ME) – Nella giornata odierna Patti avrebbe dovuto affrontare Fe.Ba Civitanova Marche per quella che sarebbe stata la 12^ giornata del campionato di Serie A2. Tutto, purtroppo, è stato rinviato ...

LIVE dall'Alta Badia: tutto pronto per il gigante sulla Gran Risa. De Aliprandini, provaci!

Prima manche al via alle ore 10.00, l'azzurro di punta partirà per decimo. Apre Zubcic, con il 6 Odermatt tra Pinturault e Kristoffersen. E ci sono i giovanissimi ...

PATTI (ME) – Nella giornata odierna Patti avrebbe dovuto affrontare Fe.Ba Civitanova Marche per quella che sarebbe stata la 12^ giornata del campionato di Serie A2. Tutto, purtroppo, è stato rinviato ...Prima manche al via alle ore 10.00, l'azzurro di punta partirà per decimo. Apre Zubcic, con il 6 Odermatt tra Pinturault e Kristoffersen. E ci sono i giovanissimi ...