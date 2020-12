LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: Dominik Fischnaller terzo nello slittino! Ora le azzurre del superG! Tonetti unico qualificato in Alta Badia (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 SCI ALPINO – Alexis Pinturault conduce il gigante dell’Alta Badia dopo la prima manche. Il transalpino è in testa con 26 centesimi di vantaggio sul croato Filip Zubcic e 40 sullo svizzero Marco Odermatt. In casa Italia giornata da dimenticare. Si salva solo Riccardo Tonetti, che riesce a qualificarsi per la seconda manche. Luca De Aliprandini è caduto dopo due porte, mentre sono stati eliminati Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Stefano Baruffaldi e Giovanni Franzoni. Sono usciti Alex Hofer ed Hannes Zingerle. 11.02 SLITTINO – Dominik Fischnaller centra il podio in rimonta in quel di Winterberg nel singolo maschile. L’altoatesino, settimo dopo la prima run, chiude terzo con il secondo miglior parziale nella ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 SCI ALPINO – Alexis Pinturault conduce il gigante dell’dopo la prima manche. Il transalpino è in testa con 26 centesimi di vantaggio sul croato Filip Zubcic e 40 sullo svizzero Marco Odermatt. In casa Italia giornata da dimenticare. Si salva solo Riccardo, che riesce a qualificarsi per la seconda manche. Luca De Aliprandini è caduto dopo due porte, mentre sono stati eliminati Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Stefano Baruffaldi e Giovanni Franzoni. Sono usciti Alex Hofer ed Hannes Zingerle. 11.02 SLITTINO –centra il podio in rimonta in quel di Winterberg nel singolo maschile. L’altoatesino, settimo dopo la prima run, chiudecon il secondo miglior parziale nella ...

