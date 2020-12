LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: Brignone terza, podio nello slittino! Pittin fa sognare nella combinata! (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56 COMBINATA NORDICA – Un grande Alessandro Pittin fa sognare dopo il salto della gundersen di Ramsau. Il friulano è 22°, ma con un distacco di appena 51? dal norvegese Jarl Magnus Riiber. Può sognare il podio! 40° Samuel Costa a 1’50”, 45° Raffaele Buzzi a 2’00”. 11.54 SCI ALPINO – podio PER L’ITALIA! Federica Brignone è terza nel superG di Val d’Isere vinto dalla ceca Ester Ledecka! La fuoriclasse dello snowboard (sì, avete capito bene…) si è imposta con 0.03 sulla svizzera Corinne Suter e 0.35 sulla valdostana. Grande prestazione di squadra per l’Italia: quarta Marta Bassino a 0.46, settima Sofia Goggia a 0.85, ottava Elena Curtoni a 1?17. Quindicesima Francesca Marsaglia, fuori dalle 20 ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.56 COMBINATA NORDICA – Un grande Alessandrofadopo il salto della gundersen di Ramsau. Il friulano è 22°, ma con un distacco di appena 51? dal norvegese Jarl Magnus Riiber. Puòil! 40° Samuel Costa a 1’50”, 45° Raffaele Buzzi a 2’00”. 11.54 SCI ALPINO –PER L’ITALIA! Federicanel superG di Val d’Isere vinto dalla ceca Ester Ledecka! La fuoriclasse dello snowboard (sì, avete capito bene…) si è imposta con 0.03 sulla svizzera Corinne Suter e 0.35 sulla valdostana. Grande prestazione di squadra per l’Italia: quarta Marta Bassino a 0.46, settima Sofia Goggia a 0.85, ottava Elena Curtoni a 1?17. Quindicesima Francesca Marsaglia, fuori dalle 20 ...

Allo Stadio Olimpico Grande Torino le due squadre sono a caccia di punti preziosi in campionato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport ...Torino-Bologna, trasmessa su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) avrà inizio alle 12.30. Per i granata è la chance di abbandonare l'ultimo posto in classifica approfittando del ko del Crotone