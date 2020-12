LIVE Slittino, Singolo Winterberg in DIRETTA: vince ancora Loch, terzo Dominik Fischnaller, quinto Kevin Fischnaller (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 quinto Kevin Fischnaller! Purtroppo l’azzurro perde quattro posizioni con l’undicesimo tempo di manche. vince ancora Felix Loch, podio per Dominik Fischnaller. 11.00 FELIX Loch É DAVANTI! Due decimi di vantaggio su Nico Gleirscher e primo tempo di manche. Adesso è la volta di Kevin Fischnaller. 10.59 NICO GLEIRSCHER DAVANTI PER 4 MILLESIMI! Per l’austriaco è podio, nonostante il terzo tempo di manche e il tempo perso nel finale. 10.57 SBAGLIA SUL FINALE E MUELLER SI PIAZZA DIETRO! 5 millesimi di ritardo per l’austriaco che commette un errore nella curva ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02! Purtroppo l’azzurro perde quattro posizioni con l’undicesimo tempo di manche.Felix, podio per. 11.00 FELIXÉ DAVANTI! Due decimi di vantaggio su Nico Gleirscher e primo tempo di manche. Adesso è la volta di. 10.59 NICO GLEIRSCHER DAVANTI PER 4 MILLESIMI! Per l’austriaco è podio, nonostante iltempo di manche e il tempo perso nel finale. 10.57 SBAGLIA SUL FINALE E MUELLER SI PIAZZA DIETRO! 5 millesimi di ritardo per l’austriaco che commette un errore nella curva ...

Saranno in programma anche bob, sci freestyle, combinata nordica, salto con gli sci e slittino su pista naturale. OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport ...

