LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda in DIRETTA: Pellegrino quasi rimonta miracolo, Italia terza, vince la Russia. Svizzera prima tra le donne (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. 13.32 Il resto delle posizioni: Francia II, Svizzera I, Russia II, Germania I, Repubblica Ceca II, USA, Svizzera II. 13.31 15’01?14 per Russia I davanti a Francia I e all’Italia di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani; secondo podio azzurro del weekend dopo la vittoria del poliziotto di Nus di ieri. 13.30 …e arriva a soli sei decimi da Retivykh che porta Russia I alla vittoria! Secondo posto per la Francia. 13.29 Tre secondi, troppi in 700 metri da recuperare per Pellegrino anche se lui ci prova fino all’ultimo e rischia ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Si chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. 13.32 Il resto delle posizioni: Francia II,I,II, Germania I, Repubblica Ceca II, USA,II. 13.31 15’01?14 perI davanti a Francia I e all’di Federicoe Francesco De Fabiani; secondo podio azzurro del weekend dopo la vittoria del poliziotto di Nus di ieri. 13.30 …e arriva a soli sei decimi da Retivykh che portaI alla vittoria! Secondo posto per la Francia. 13.29 Tre secondi, troppi in 700 metri da recuperare peranche se lui ci prova fino all’ultimo e rischia ...

